Mattarella “Scuola risorsa decisiva, seguire l’esempio Montessori” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La scuola è “una risorsa decisiva” per il futuro del Paese e l’esempio di Maria Montessori è tra quelli che “esortano ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento difficile”. A due settimane dall’avvio di anno scolastico più complicato del Dopoguerra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Maria Montessori nel 150esimo anniversario della nascita, e invita a seguire la strada tracciata dal suo metodo per affrontare le difficoltà legate alla gestione del Covid.“La vita di Maria Montessori è stata anche simbolicamente una storia di libertà, di intelligenza, di creatività femminile. Sono tante le insegnanti, le educatrici, le operatrici scolastiche che continuano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

