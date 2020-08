Mastella a Salerno: “Riaprire le scuole dopo il voto” e la battuta su Salvini (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi dice preoccupato in modo particolare dell’affluenza al voto Clemente Mastella, il sindaco di Benevento e leader dell’Udeur che oggi a Salerno ha presentato la lista “Noi Campani” dei candidati per le elezioni regionali in provincia di Salerno. Scherzando con i cronisti sulla necessità di indossare la mascherina per non fare la fine di Salvini e di essere multato a sua volta dal sindaco di Salerno (Mastella da primo cittadino di Benevento ha sanzionato il leader della Lega che non aveva indossato il dispositivo di sicurezza) il leader dell’Udeur ha espresso perplessità sulla apertura delle scuole ribadendo ancora una volta la sua opinione: riaprirle dopo le elezioni ... Leggi su anteprima24

La gestione dell'emergenza Covid ha creato un solco tra il governatore uscente e gli sfidanti Caldoro e Ciarambino. Salvini in affanno, polemiche e querele su un sondaggio che dà la Lega sotto il 5% ...

Se c'è un fatto politico che il Covid-19 ha determinato al 99,9%, quello è la ricandidatura da netto favorito di Vincenzo De Luca a governatore della Campania. A metà febbraio, la tratta Napoli-Roma e ...

La gestione dell'emergenza Covid ha creato un solco tra il governatore uscente e gli sfidanti Caldoro e Ciarambino. Salvini in affanno, polemiche e querele su un sondaggio che dà la Lega sotto il 5% ...Se c'è un fatto politico che il Covid-19 ha determinato al 99,9%, quello è la ricandidatura da netto favorito di Vincenzo De Luca a governatore della Campania. A metà febbraio, la tratta Napoli-Roma e ...