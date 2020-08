“Mascherina non necessaria alla popolazione”, l’infografica pre-lockdown che piace ai negazionisti (Di lunedì 31 agosto 2020) I nostri lettori ci fanno notare che un certo numero di utenti, da un po’ di tempo, sta facendo circolare un’infografica che parla di “Mascherina non necessaria alla popolazione” con tanto di logo del Ministero della Salute. L’affermazione appartiene realmente al Ministero, ma farla circolare oggi non ha alcun senso in quanto fu pubblicata dal Governo prima che scattasse il lockdown e dunque ben prima che i contagi in Italia diventassero un problema. Quando va indossata la mascherina? Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie. Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie. Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie. Non è necessaria per la ... Leggi su bufale

