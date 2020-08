Marmelade Boy – Piccoli problemi di cuore: 5 cose che ci ha insegnato (Di lunedì 31 agosto 2020) Passato alla storia come il cartone più censurato di sempre, Marmelade Boy – Piccoli problemi di cuore è stato molto di più per un’intera generazione, un vero e proprio manuale di vita su come affrontare quotidianamente le bizzarie dei rapporti con gli amici, i potenziali partner, i familiari e così via. Il percorso di Yuri e Miki, due liceali che si ritrovano a convivere come fratellastri a causa della relazioni tra i genitori e quello degli amici e dei conoscenti che li circondano sono il frutto della disamina acuta, onesta e divertente di Wataru Yoshizumi, la mangaka autrice del popolarissimo Marmelade Boy, da cui è tratto il cartone, e Marmelade Boy Little, suo sequel. Assieme a pochi altri adattamenti in cartone, come quelli, ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Marmelade Boy Piccoli Problemi di Cuore: l’anime torna in tv Lega Nerd