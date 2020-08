Marina La Rosa: “Quando Rocco Casalino mi baciava i piedi al GF” (Di lunedì 31 agosto 2020) Marina La Rosa è un pozzo infinito di memorie sulla prima, storica edizione del GF: le sue rivelazioni più recenti riguardano Rocco Casalino. Nella casa del primo Grande Fratello si sono incrociate personalità destinate a entrare nella storia della società italiana, anche se in diverse misure e a diverso titolo. Se Pietro Taricone, con la sua simpatia contagiosa e … L'articolo Marina La Rosa: “Quando Rocco Casalino mi baciava i piedi al GF” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

