Mariasole Pollio, Battiti Live 2020 stasera puntata finale: «Mi resterà dentro per sempre» (Di lunedì 31 agosto 2020) ‘Battivi Live’, la kermesse canora che ha dato colore all’estate 2020, è giunto alla puntata finale. Questa sera alle ore 21,00, su Italia 1, andrà in onda l’ultimo appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana. Per il terzo anno Mariasole Pollio ha fatto parte del cast: in questa diciottesima edizione è stata la voce del pubblico. La giovane, in ogni puntata, ha dato la possibilità alla gente che ha seguito lo spettacolo in spiaggia di interagire con gli artisti chiamati ad esibirsi sul palco. Freschezza e grande talento. Con la sua inesauribile energia e l’irresistibile bellezza Maria Sole Pollio ha illuminato le notti pugliesi e regalato ai telespettatori ... Leggi su urbanpost

LNapolitanooo : @valemazzei mariasole pollio - eantoniopolonia : @AlterioDanilo AHAHAH HO TROPPE RESPONSABILITÀ. già guido Zielinski, Karbownik, Mariasole Pollio e sono partner a… - tostapayne : Okey, vogliamo parlare di quando è bella Mariasole Pollio? Sia dentro che fuori, è una ragazza piena di energia e c… - biancasibonii : vorrei essere bella come mariasole pollio - PollioMariasole : RT @TvAngolo: Mariasole Pollio, l'esordio dell'attrice napoletana -

Mariasole Pollio una vera rivelazione. L’attrice, che ha compiuto 17 anni proprio durante la registrazione del programma, ha dichiarato: «Battiti ha il potere di non finire mai, perché ciò che vivi du ...

