Maria Montessori: Quale eredità ci ha lasciato? (Di lunedì 31 agosto 2020) 150 anni fa nasceva Maria Montessori, la neuropsichiatra che ha rivoluzionato la pedagogia e il sistema educativo dei bambini Ricorre in questi giorni il centocinquantesimo anniversario della nascita di Maria Montessori, la neuropsichiatra infantile che con il suo metodo ha rivoluzionato la pedagogia e il sistema educativo dei bambini. La sua eredità continua a vivere oggi in una serie di giochi per bambini che si ispirano al suo pensiero, oltre che in una collana di libri (pubblicata da Clementoni nel 2018) che accompagna il bambino nelle sue prime letture. Ispirati a quello che la Montessori pensava del gioco, e cioè che questo non dovesse essere fine a se stesso ma stimolare nei bambini l’apprendimento e lo sviluppo di una propria visione del mondo attraverso ... Leggi su zon

