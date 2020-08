Maria Montessori, 150 anni fa nasceva la donna che ha rivoluzionato la pedagogia (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 31 agosto 1870 nasce Maria Montessori. A centocinquanta anni dalla sua nascita, l'eredità didattica della neuropsichiatra infantile, ideatrice di uno dei sistemi educativi più noti al mondo, è più viva che mai. Dai giocattoli Montessoriani alle linee di arredo dedicate, il messaggio del "divertirsi imparando da sé" è oggi diffuso in tutto il mondo. Chi era Maria Montessori Maria Tecla Artemisia Montessori nasce a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 31 agosto 1870. Frequenta la "Regia scuola tecnica" e fin dai primi anni di studi mostra uno spiccato interesse per le materie scientifiche. Si laurea nel 1896 in medicina, con specializzazione in neuropsichiatria, dedicandosi alla ricerca. ... Leggi su tg24.sky

