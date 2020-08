Marconi: “Bellusci mi ha suggerito di accettare il Palermo. Obiettivo? Non è importante vincere subito…” (Di lunedì 31 agosto 2020) La presentazione di Ivan Marconi.Negli ultimi due anni il difensore classe '89 ha raccolto 34 presenze con la maglia del Monza, aiutando i suoi compagni di squadra a raggiungere la promozione in Serie B. Proprio per la sua esperienza il Palermo ha scelto di affidarsi a lui per costruire la difesa: Marconi potrebbe essere il giocatore giusto per alzare il livello della rosa a livello qualitativo e quantitativo.Attualmente il giocatore si trova in ritiro presso la località di Petralia Sottana, dove con i suoi compagni di squadra si sta allenando alla guida del tecnico Roberto Boscaglia per prepararsi all'inizio della prossima stagione: il Palermo dovrà cercare di realizzare il sogno di raggiungere il campionato cadetto. Al termine della sessione d'allenamento mattutina di oggi, ... Leggi su mediagol

