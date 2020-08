Manila Nazzaro negativa al Covid-19 | Le rassicurazioni fuori Temptation Island (Di lunedì 31 agosto 2020) Manila Nazzaro rassicura i suoi fan dopo la vacanza in Sardegna insieme a Lorenzo Amoruso, ai suoi due figli e ad alcuni amici stretti. La ex Miss Italia infatti, dopo il successo inaspettato a Temptation Island come singola donna ma anche come coppia insieme all’ex calciatore, continua a essere protagonista assoluta dei social. La Nazzaro infatti, è ormai amata da un pubblico vastissimo di fan e telespettatori che, hanno potuto scoprire il suo lato umano ma soprattutto quello da donna libera e indipendente nonostante una storia d’amore. Grazie a Temptation Island ma in particolar mondo alla sia determinazione e al suo carattere, Manila è riuscita a ottenere la simpatia e l’amore di tantissimi follower che, di ritorno ... Leggi su giornal

leccesocialtour : Manila Nazzaro vacanze in Sardegna | Tampone per il Covid-19 fuori Temptation Island - MeteoWeek… - GiooDif : Caterina Balivo che ricordiamolo ancora non ha ancora digerito la vittoria di Manila Nazzaro #techetechete - mounds_shame : @Stepstepstep7 Secondo me potrebbe essere una specie di Manila Nazzaro. - TRASHPERSON18 : REALITY OUT OF CONTEXT “MIGLIOR CONCORRENTE DONNA DI TI&TI VIP” il pubblico sovrano ha deciso: col 41% dei voti vi… - sportli26181512 : La compagna di Lorenzo Amoruso: 'Dopo Temptation Island i miei figli...': La compagna di Lorenzo Amoruso: 'Dopo Tem… -