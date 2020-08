Manchester United vicinissimo a Van de Beek: chiusura nelle prossime ore (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Manchester United è ad un passo da Donny Van de Beek, trequartista dell’Ajax. Come riporta la stampa britannica, i due club avrebbero raggiunto l’accordo economico sulla base di circa 45 milioni di euro. Van de Beek è pronto a firmare un contratto quinquennale, e potrebbe essere disponibile per la gara di apertura della Premier League dello United in programma il 19 settembre contro il Crystal Palace. Nello scorso fine settimana, il 23enne olandese è stato escluso dalle amichevoli giocate dall’Ajax contro l’Eintracht di Francoforte e l’Union Berlin. Leggi su sportface

