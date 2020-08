Maltempo Veneto, passata la piena dell’Adige a Verona dopo una notte di paura [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Ha destato preoccupazione la piena del fiume Adige a Verona a causa delle forti piogge delle scorse ore. Spaventose le immagini della gallery scorrevole in alto e i VIDEO in fondo all’articolo, che arrivano dalla città scaligera, ancora bersagliata dal forte Maltempo dopo i fenomeni estremi dei giorni scorsi. A scopo precauzionale, Protezione Civile e Genio Civile di Verona hanno deciso di installare delle paratie in zona Dogana, nel centro storico, il punto più basso nel passaggio del fiume in città. Già ieri, domenica 30 agosto, centinaia di tronchi di alberi abbattuti dal forte vento di questi giorni venivano trasportati dalla furia dell’acqua del fiume. La piena di stanotte è comunque ... Leggi su meteoweb.eu

Adnkronos : #Maltempo, #Zaia: 'Veneto in ginocchio, presenteremo conto a Roma' - MediasetTgcom24 : Maltempo. acqua alta a Venezia: registrata punta massima di 102 cm #maltempo - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - Morgana5Stars : RT @Area51cinqueuno: Esondano Adige e Isarco Marina di Massa, albero su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni Maltempo Veneto, la t… - marcellone8 : RT @Area51cinqueuno: Esondano Adige e Isarco Marina di Massa, albero su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni Maltempo Veneto, la t… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, Veneto ancora in ginocchio: inizia la conta dei danni Le previsioni meteo Il Gazzettino Maltempo, l'Autobrennero a lungo chiusa per l'esondazione dell'Adige. Bloccata anche la ferrovia

L'autostrada del Brennero è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele all'Adige per motivi di sicurezza dopo l'esondazione dell'Adige. Più a nord, è stata bloccata anch ...

Maltempo, Coldiretti: nelle campagne è calamità

ROMA - E’ calamità nelle campagne devastate dal maltempo con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott’acqua dal nord al centro Italia dove appena arri ...

