Maltempo, sospesa l’evacuazione di Egna: il livello dell’Adige è sceso sotto la soglia d’allarme (Di lunedì 31 agosto 2020) “Buone notizie da Egna: Il livello dell’Adige è sceso sotto la soglia d’allarme e sta ancora scendendo. L’evacuazione è stata sospesa. La popolazione evacuata può quindi tornare nelle proprie abitazioni. Anche le ditte possono riprendere la loro attività. Il ponte di via Stazione rimane ancora chiuso!“. E’ quanto scrivono sulla propria pagina Facebook i Vigili del Fuoco sudtirolesi, Landesfeuerwehrverband Südtirol, in riferimento all’evacuazione avvenuta ieri in tarda serata della popolazione, a seguito del rischio esondazione.L'articolo Maltempo, sospesa l’evacuazione di Egna: il livello dell’Adige è ... Leggi su meteoweb.eu

E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme.

Con il rientrato allarme, inoltre, ad Egna è stata sospesa l'evacuazione per 400 persone che possono così tornare nelle proprie abitazioni. Nella notte due turisti tedeschi di 45 e 67 anni sono morti

Con il rientrato allarme, inoltre, ad Egna è stata sospesa l'evacuazione per 400 persone che possono così tornare nelle proprie abitazioni. Nella notte due turisti tedeschi di 45 e 67 anni sono morti