Maltempo, sfilata di trombe marine tra Liguria e Toscana: vortici avvistati dal Golfo della Spezia a Marina di Massa [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Maltempo che in queste ore sta colpendo intensamente il Centro Italia con nubifragi e grandinate ha prodotto anche una serie di trombe marine tra Liguria e Toscana. Come testimoniato dalle immagini della gallery scorrevole in alto, la località più colpita è stata Marina di Massa, in Toscana, dove sono state avvistate almeno 3 trombe marine. Gli stessi fenomeni si sono verificati anche nella vicina Liguria, in particolare nel Golfo della Spezia. I fenomeni sono dovuti all’intensa Squall Line temporalesca che dalle prime ore di oggi sta attraversando il Centro Italia dopo aver insistito sulla Sardegna ... Leggi su meteoweb.eu

