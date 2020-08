Maltempo, Nord Italia in ginocchio: il premier Conte chiama Zaia (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel Nord Italia, causa Maltempo, si susseguono grandi nubifragi: nel corso della notte chiuse alcune strade, il premier Conte chiama Zaia per lo stato d’emergenza. Durante le ore della notte, in buona parte del Nord Italia, si sono scatenati violenti nubifragi. Alcuni governatori hanno dichiarato di aver subito, nella propria regione, una vera e propria devastazione. Uno di questi è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Quest’ultimo ha fatto sapere che oltre ai danni si iniziano a contare anche le vittime. Una sorte di “bollettino da guerra” sul versante Maltempo che va a elencare piogge, gradine, allagamenti e inondazioni. Nel Veneto, come elencato poc’anzi ... Leggi su bloglive

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un uomo è disperso nel Varesotto, travolto da un torrente #ANSA - GrimoldiPaolo : #MALTEMPO: IL #NORD IN GINOCCHIO E IL #GOVERNO PENSA AI #MIGRANTI! 'ALLE REGIONI SERVONO AIUTI, NON L'INVIO DI… - CamuniCando : Il maltempo flagella il Nord Italia: la situazione nel Bresciano - ald962 : RT @Area51cinqueuno: Esondano Adige e Isarco Marina di Massa, albero su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni Maltempo Veneto, la t… -