Maltempo? No, si chiamano cambiamenti climatici: così in Italia muoiono bambini e sprofondano città (Di lunedì 31 agosto 2020) In Liguria ci sono state città attraversate da fiumi d’acqua. Verona è stata martoriata. Su Milano circolano le foto degli alberi caduti per il forte Maltempo, una RSA è stata scoperchiata, il tetto è volato via come uno straccio e tutti gli ospiti sono stati trasferiti d’urgenza. Nel cremonese la grandine ha devastato il territorio e si sta facendo ancora la conta dei danni. Moltissime le strade bloccate. E poi la notizia di ieri di due sorelle morte per un pioppo alto quattro metri sradicato dal fortissimo vento che le ha schiacciate mentre dormivano nella loro tenda, una tromba d’aria atipica l’hanno definita gli esperti, a Marina di Massa. Sembrano incidenti, scherzi della natura e del destino, finiscono nelle discussione e nella cronaca come se fossero sfortunati episodi eppure i numeri dicono altro, lo dicono da ... Leggi su tpi

solocurve : RT @gianluca_vitale: Questa cosa qui che molto chiamano #maltempo in realtà è il cambiamento climatico. - robertobraibant : RT @gianluca_vitale: Questa cosa qui che molto chiamano #maltempo in realtà è il cambiamento climatico. - seanmcmurphy : RT @gianluca_vitale: Questa cosa qui che molto chiamano #maltempo in realtà è il cambiamento climatico. - an12frnc : RT @gianluca_vitale: Questa cosa qui che molto chiamano #maltempo in realtà è il cambiamento climatico. - unmagroio : RT @gianluca_vitale: Questa cosa qui che molto chiamano #maltempo in realtà è il cambiamento climatico. -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo chiamano Maltempo a Verona danni per milioni Mattarella e Conte chiamano il sindaco Il Gazzettino Maltempo, guasto nel bar del Misericordia: nessun danno al resto dell’ospedale, servizi funzionanti

La scorsa notte, intorno alle 4, per uno sbalzo di tensione durante il temporale che si è abbattuto su Grosseto, si è bruciata la scheda del condizionatore all’interno del bar dei dipendenti (al piano ...

Torna il maltempo, le piante tremano: caduti due pini marittimi

1' di lettura 31/08/2020 - La notte civitanovese tra domenica e lunedì è stata scossa dalla caduta di un paio di pini marittimi, evidentemente provati dalle piogge della giornata di domenica. In via C ...

La scorsa notte, intorno alle 4, per uno sbalzo di tensione durante il temporale che si è abbattuto su Grosseto, si è bruciata la scheda del condizionatore all’interno del bar dei dipendenti (al piano ...1' di lettura 31/08/2020 - La notte civitanovese tra domenica e lunedì è stata scossa dalla caduta di un paio di pini marittimi, evidentemente provati dalle piogge della giornata di domenica. In via C ...