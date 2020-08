Maltempo, l’Adige esonda ad Egna. L’Autostrada del Brennero riapre dopo la chiusura. Ad Ancona 20 feriti per la grandine (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuova ondata di Maltempo in Italia. L’Autostrada del Brennero è stata chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. ROMA – Non si ferma l’ondata di Maltempo in Italia. Nel pomeriggio di domenica 30 agosto 2020 l’Adige ha rotto gli argini nella zona di Egna costringendo alla chiusura l’Autostrada del Brennero nella zona tra Bolzano e San Michele. Il tratto è rimasto chiuso per tutta la notte, ovviamente con disagi anche notevoli per gli automobilisti che facevano ritorno a casa dalle vacanze. Diverse persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni in maniera precauzionale a fronte del rischio legato a possibili allagamenti. Le autorità hanno evacuato anche il paese di ... Leggi su newsmondo

