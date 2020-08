Maltempo estremo al Nord, geologi: “Estremizzazione climatica e dissesto idraulico: rapporto non sempre scontato. Nel 1935, a Milano 550mm di pioggia in un giorno” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Quelli ai quali stiamo assistendo non sono eventi rari. Solo per citare un esempio concreto temporali autorigeneranti avvenuti nel lontano 13 agosto 1935, nella zona di Milano, apportarono cumulate giornaliere di oltre 550 mm, pari al 60% della pioggia annuale che cade mediamente a Milano! Cosi i 78 mm di pioggia caduti a Milano Nord all’alba del 24 agosto hanno tempi di ritorno di 27 anni ma in quell’area temporali autorigeneranti avvenuti nel lontano 13 agosto 1935 apportarono cumulate giornaliere di oltre 550 mm, pari al 60% della pioggia annuale che cade mediamente a Milano! I 53 mm caduti nel primo pomeriggio dell’11 luglio a Brescia annoverano tempi di ritorno di 17 anni mentre i ... Leggi su meteoweb.eu

