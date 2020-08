Maltempo Alto Adige, riaperta l'Autobrennero: sospesa l'evacuazione a Egna (Di lunedì 31 agosto 2020) L'allarme per la piena del fiume Adige in Trentino è rientrato ed è stata riaperta l'Autobrennero nel tratto tra San Michele e Bolzano. L'evacuazione a Egna di circa 400 persone è stata sospesa, mentre restano chiuse la ferrovia e la statale del Brennero a nord di Bolzano. (LE FOTO DEL Maltempo) Leggi su tg24.sky

E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano. Il livello del fiume è sceso sotto la soglia d'allarme. Ad ...Nel frattempo è rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. Riaperta dunque l'autostrada del ... Restano invece chiuse la ferrovia e la statale del Brennero a nord di Bolzano. Il ...