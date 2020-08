Maksimovic potrebbe accettare l’offerta di rinnovo al ribasso del Napoli (Di lunedì 31 agosto 2020) Il rinnovo di Maksimovic con il Napoli si è arenato per una differenza tra domanda e offerta sull’ingaggio. Tanto che il Napoli ha valutato di mettere il difensore sul mercato. Oggi il Mattino scrive che, però, dopo essersi guardato intorno, il serbo potrebbe anche decidere di accettare l’offerta al ribasso fattagli dal club partenopeo. Queste le parole del quotidiano sul difensore: “Maksimovic, dopo aver fatto un giro di orizzonti, potrebbe anche accettare l’offerta di rinnovo al ribasso fatta dal Napoli”. L'articolo Maksimovic potrebbe accettare l’offerta di ... Leggi su ilnapolista

