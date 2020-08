Lutto al Castello delle cerimonie, donna Imma da brividi: l’ultimo messaggio a mamma Rita (Di lunedì 31 agosto 2020) È di pochi giorni fa la scomparsa della signora Rita Greco, moglie del boss delle cerimonie e mamma di donna Imma Polese, proprietaria dell’hotel La Sonrisa, celebre location del programma in onda su Real Time ”Il Castello delle cerimonie”. Rita, un volto molto amato dai telespettatori, è rimasta vittima di covid. La donna aveva contratto il coronavirus e, per motivi precauzionali, considerando la sua avanzata età, era stata ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. Purtroppo, essendo già affetta da patologie pregresse, la situazione è peggiorata e dopo quindici giorni di ricovero la donna si è spenta. ... Leggi su caffeinamagazine

