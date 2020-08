L’ora della verità seconda puntata: trama e anticipazioni 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ORA della VERITA’ seconda puntata. Lunedì 31 agosto 2020 torna su Canale 5 la serie tv tratta dal noir Le temps est assassin di Michel Bussi. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’ora della verità seconda puntata: trama e anticipazioni 31 agosto 2020 L’ora della verità episodio 4. Valentine, durante un’arrampicata, cade in mare, e viene salvata da Orsu, uno strano personaggio dell’isola. Ben presto si scopre che non si e’ trattato di un incidente: l’imbracatura di Valentine era stata manomessa ... Leggi su cubemagazine

