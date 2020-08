Lo studio Medaarch si aggiudica la realizzazione del nuovo waterfront di Cattolica (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAssegnato all’azienda Medaarch, studio di progettazione di Cava de’ Tirreni, il notevole compito di ridare un nuovo volto al lungomare della città di Cattolica. È notizia dello scorso venerdì, giorno in cui a Palazzo del Turismo di Cattolica è stata svelata l’idea vincente per il restyling del waterfront della città romagnola. L’azienda cavese aveva partecipato alla gara insieme ad oltre 50 progetti presentati provenienti da studi di tutta Italia. Dopo una prima selezione in cui la commissione del concorso, presieduta dalla stilista Alberta Ferretti, aveva annoverato Medaarch tra i tre progetti finalisti, venerdì scorso la proclamazione del progetto vincitore “in quanto ... Leggi su anteprima24

