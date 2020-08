LIVE – Travaglia-Thompson 3-6 1-2, primo turno Us Open 2020 (DIRETTA) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match fra Stefano Travaglia e Jordan Thompson, valido per il primo turno degli Us Open 2020. L’azzurro troverà di fronte un avversario ostico sul veloce e dovrà offrire il meglio di se stesso per figurare nel migliore dei modi. Sportface.it vi accompagnerà attraverso un LIVE scritto, a partire dalle ore 17.00 italiane di lunedì 31 agosto. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI US Open 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Travaglia-Thompson 3-6 1-2 SECONDO SET – L’azzurro conserva il servizio, 1-2 SECONDO SET – 40-0 ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Travaglia-Thompson 0-2 primo turno Us Open 2020 (DIRETTA) - #Travaglia-Thompson #primo #turno - OA_Sport : LIVE US Open 2020, risultati 31 agosto DIRETTA: tanta Italia in gioco! Sonego, Travaglia, Cecchinato, Camila Giorgi… -