LIVE – Sonego-Mannarino 1-6 4-6 0-0, primo turno Us Open 2020 (DIRETTA) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match fra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino, valevole per il primo turno degli Us Open 2020. L’atleta italiano affronterà l’istrionico francese, giocatore assolutamente imprevedibile e con un repertorio di colpi invidiabile. Sportface.it vi accompagnerà attraverso un LIVE testuale, non prima delle ore 18.30 italiane di lunedì 31 agosto. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI US Open 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Sonego-Mannarino 1-6 4-6 0-0 SECONDO SET- BREAK AND SET Mannarino! Il francese trova l’allungo proprio nel game ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Sonego-Mannarino 1-6 1-2 primo turno Us Open 2020 (DIRETTA) - #Sonego-Mannarino #primo #turno - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Tocca a #Sonego, l'avversario è #Mannarino ???? La diretta testuale: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Mannarino 0-1 primo turno Us Open 2020 (DIRETTA) - #Sonego-Mannarino #primo #turno - Eurosport_IT : Tocca a #Sonego, l'avversario è #Mannarino ???? La diretta testuale: - OA_Sport : LIVE US Open 2020, risultati 31 agosto DIRETTA: tanta Italia in gioco! Sonego, Travaglia, Cecchinato, Camila Giorgi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego LIVE Sonego-Mannarino 1-6 4-5, US Open 2020 DIRETTA: equilibrio nel secondo parziale OA Sport LIVE Sonego-Mannarino 0-0, US Open 2020 DIRETTA: l’azzurro affronta l’ostico francese

19.20 Sonego inizierà al servizio. Comincia il riscaldamento. 19.15 Vince la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 2-6 7-6 (6) 6-0. tra poco inizierà il match di Lorenzo Sonego. 18.45 Il match che prec ...

Sonego-Mannarino oggi, US Open 2020: orario, programma, tv, streaming

A New York, negli Stati Uniti, per quanto concerne gli US Open di tennis 2020, oggi, lunedì 31 agosto, scatterà il primo turno dei tabelloni maschile e femminile, ed andrà in scena la sfida che vedrà ...

19.20 Sonego inizierà al servizio. Comincia il riscaldamento. 19.15 Vince la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 2-6 7-6 (6) 6-0. tra poco inizierà il match di Lorenzo Sonego. 18.45 Il match che prec ...A New York, negli Stati Uniti, per quanto concerne gli US Open di tennis 2020, oggi, lunedì 31 agosto, scatterà il primo turno dei tabelloni maschile e femminile, ed andrà in scena la sfida che vedrà ...