Liga, il calendario della stagione 2020-2021: Clasico il 25 ottobre, tre partite rinviate al prossimo anno (Di lunedì 31 agosto 2020) È stato svelato ufficialmente il calendario della Liga per la stagione 2020-21. L’attesissimo Clasico si giocherà il 25 ottobre (gara d’andata, ritorno l’11 aprile 2021). Ma ci sono già tre rinvii. Un po’ come accaduto in Serie A, con Atalanta e Inter che inizieranno più tardi la stagione, anche in Spagna c’è chi ritarderà. Ma addirittura si esagera, con tre partite che slittano al 2021. Si tratta di Real Madrid-Getafe, Barcellona-Elche e Atletico Madrid-Siviglia, inizialmente previste per il 13 settembre, con molte delle squadre impegnate fino a qualche settimana fa nelle coppe europee. Di seguito la prima ... Leggi su calcioweb.eu

