Liga, ecco il calendario 2020-2021 (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ stato pubblicato il calendario della prossima stagione della Liga, al via nel weekend tra il 12 ed il 13 settembre. Spicca, alla prima giornata, la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, mentre per vedere il primo atto del classico bisognerà aspettare il settimo turno. Queste le sfide della prima giornata, ma Barcelona-Elche e Real Madrid-Getafe saranno rinviate a causa del coinvolgimento dei club nelle competizioni europee. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Liga, ecco il calendario 2020-2021) Playhitmusic - - Mediagol : #Video Real Sociedad, ecco David Silva: la presentazione dell'ex Manchester City - interliveit : Buongiorno tifosi Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali Gazzetta dello Sport -> - sportface2016 : #Liga #Barcellona Rischia di scoppiare anche un caso #Umtiti, ecco perchè - infoitsport : Messi-Barcellona, continua il braccio di ferro: ecco la posizione della Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Liga ecco

alfredopedulla.com

Roma, 31 agosto 2020 - L'arrivo di Chris Smalling potrebbe cambiare tutti i piani in difesa per la Roma. In attesa di capire se e quando l'inglese tornerà nella capitale, la società sta valutando una ...Lionel Messi non cambia idea. Domenica 30 agosto, non si è presentato al centro d’allenamento blaugrana per sottoporsi al tampone e, quindi il 31 agosto non si presenterà nemmeno agli allenamenti, i p ...