L' ex tennista Panatta contro i negazionisti del Covid | ' Sono scemi'

“Possono pure insultarmi, ma i negazionisti sono scemi. E aprire le discoteche è stato un errore”. A dirlo in un’intervista a “La Stampa” è l’ex tennista Adriano Panatta, che su Twitter si è espresso ...Ricordare il passato aiuta a comprendere meglio il presente. Lo diceva un certo Montesquieu, ma non ci si riferisce alla filosofia politica e si vuol parlare di tennis. Ebbene, il passato di Matteo Be ...