Lettera di Azzolina al personale della scuola: “Respingiamo le insinuazioni, fieri del lavoro fatto, nessuno come noi in Europa” (Di lunedì 31 agosto 2020) Alla vigilia del via all’anno scolastico più atteso e delicato degli ultimi decenni, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, prende carta e penna e scrive una Lettera rivolta ai presidi, ai docenti e a tutto il personale della scuola. Ringrazia e fa i complimenti a tutti, si dice soddisfatta – “senza alcun trionfalismo” – del lavoro svolto e respinge con forza le critiche piovutele contro negli ultimi mesi. “Dati alla mano – afferma -, nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione”. Una Lettera, quella di Azzolina, che alterna spada e fioretto. “Stiamo per scrivere, insieme, ... Leggi su tpi

