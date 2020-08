Lega, slogan come Ringo. Bufera social per la foto di Salvini: “Boicottare Barilla” (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – “Uniti si vince”. Sulla pagina Twitter della Lega è stata pubblicata la celebre immagine dei due ragazzi, uno bianco e uno nero, che nella storica pubblicità dei biscotti Ringo battono il cinque. foto però che sulla pagina in questione è stata associata a un’altra di Matteo Salvini che stringe la mano a un ragazzo di colore e in cui entrambi indossano la mascherina. Particolare quest’ultimo piuttosto irrilevante di per sé, non fosse che se i due fossero ritratti senza il dispositivo protettivo ci saremmo aspettati la solita reprimenda dei bacchettoni a senso unico. Quelli che ad esempio si scagliano contro gli sciagurati sovranisti che durante una qualsivoglia manifestazione non indossano la mascherina e viceversa fischiettano se gli ... Leggi su ilprimatonazionale

