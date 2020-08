Lega Pro, Giana Erminio e Ravenna sono le due squadre ripescate (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Consiglio Federale ha ufficializzato i ripescaggi in Lega Pro della Giana Erminio e del Ravenna dopo la riunione a Roma La Giana Erminio e il Ravenna sono stati ripescati in Lega Pro. Lo ha ufficializzato nella giornata odierna il Consiglio Federale riunitosi a Roma. Il Legango prenderà invece il posto Campodarsego che non si è iscritto alla Serie C dopo aver vinto il campionato nella scorsa stagione. Ufficializzata anche la data di partenza dei campionati 2020/2021: si partirà il prossimo 27 settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

