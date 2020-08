Lega Pro, Ghirelli: “Stadi senza tifosi un disastro per i club. Riapriamo agli abbonati” (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo il Consiglio Federale che si è svolto a Roma, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli precisa: “Oggi sono stati affrontati alcuni argomenti molto significativi per la Serie C. Innanzitutto è da evidenziare il risultato estremamente positivo dei 60 club iscritti per il prossimo campionato. Purtroppo sarà necessario attendere l'esito della sentenza della giustizia sportiva sulla partita del campionato di Serie D 2018-19 tra Bitonto e Picerno per avere un quadro chiaro della situazione. Abbiamo sollevato al Consiglio Federale il problema dell'attuazione del protocollo sanitario: ho ribadito che così come ora è strutturato rappresenta un costo per i club insopportabile e comporta problemi gestionali davvero gravosi. Riteniamo fondamentale e primaria la tutela della ... Leggi su itasportpress

