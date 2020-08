Lega posta una foto di Salvini e usa lo slogan Ringo, scoppia la polemica: “La Barilla lo sa?” – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Lega posta su Twitter una foto di Matteo Salvini e riprende lo slogan della Ringo, gli utenti protestano sul web e chiedono spiegazioni Sul profilo Twitter ufficiale della Lega è stata postata una foto dove si vede Matteo Salvini che dà la mano a un ragazzo di colore. Nella didascalia c’è scritto: “Uniti si vince”. Allo scatto … L'articolo Lega posta una foto di Salvini e usa lo slogan Ringo, scoppia la polemica: “La Barilla lo sa?” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

