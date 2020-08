Le tre condizioni delle regioni per la riapertura delle scuole: ok alla capienza all’80% dei mezzi pubblici (Di lunedì 31 agosto 2020) Enti locali che si presentano compatti sullo stesso fronte all’incontro con il governo sulla riapertura delle scuole nelle regioni. Guidate dal presidente della Liguria Giovanni Toti, le amministrazioni regionali che si troveranno ad affrontare la riapertura delle scuole dopo il coronavirus (il 14 settembre, ma in molti casi slitterà tutto al 24, dopo le elezioni) mettono in fila le loro richieste per poter avere più agio nella gestione di un passaggio cruciale dopo la crisi provocata dalla pandemia. E vengono accontentate. LEGGI ANCHE > Cosa sono le mascherine trasparenti che i docenti potranno indossare al rientro a scuola scuole nelle regioni, le ... Leggi su giornalettismo

amnestyitalia : #Usa Domenica scorsa la polizia ha sparato alle spalle di Jacob Blake di fronte ai suoi figli. Blake era disarmato… - MSF_ITALIA : Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle vi… - specialized_it : ??Giubbino Invernale Attack Fire FOX?? ?99,00? Con giacca #Fox #AttackFire puoi intraprendere trail con condizioni fr… - fisco24_info : Trasporti: per i governatori intesa condizionata da tre punti. Ecco quali sono: La Conferenza dei presidenti delle… - infoitsport : Atalanta, tre calciatori positivi al Covid-19: le condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : tre condizioni Scuole nelle regioni, le tre condizioni per la ripartenza Giornalettismo F1, Mario Isola: “Safety Car ha dettato strategia della maggior parte dei piloti in gara, le tre mescole si sono adattate bene a Spa”

Il Gran Premio del Belgio 2020 è andato in archivio con una doppietta Mercedes ed il quinto successo stagionale di Lewis Hamilton, dominatore indiscusso di questa prima parte di Mondiale e dell’intero ...

Frontale sulla Statale 87, il bilancio è pesantissimo: tre morti

Il bilancio è pesantissimo:sarebbero tre i morti. Due persone sono morte sul colpo. Si tratterebbe di un 70enne di Sepino e una donna. Una terza , le cui condizioni erano disperate, sarebbe morta dura ...

Il Gran Premio del Belgio 2020 è andato in archivio con una doppietta Mercedes ed il quinto successo stagionale di Lewis Hamilton, dominatore indiscusso di questa prima parte di Mondiale e dell’intero ...Il bilancio è pesantissimo:sarebbero tre i morti. Due persone sono morte sul colpo. Si tratterebbe di un 70enne di Sepino e una donna. Una terza , le cui condizioni erano disperate, sarebbe morta dura ...