Le Ong confessano: “Facciamo antifascismo”. Meloni ironica: “Altro che salvataggi umanitari…” (Di lunedì 31 agosto 2020) E la nave va, per motivi umanitari, dicevano, e non politici, ideologi, settari. Fino alla confessione, arrivata ieri dalla capitana della barca delle Ong che gira il Mediterraneo per portare immigrati in Italia, Pia Klemp (già indagata in Italia per le incursioni della Sea Watch) per nome e per conto del writer Banksy. La “novella” Carola Rackete, Pia Klemp (nella foto in alto), più che parlare dei motivi di cuore, sensibilità, solidarietà che la spingono a fare sponda al lavoro barbaro degli scafisti, che consegnano i migranti in mare alle Ong pronti a farli salire a bordo, ha ammesso di considerare le sue azioni non come una semplice azione umanitaria ma come una azione ideologica: “Non considero il salvataggio in mare come un’azione umanitaria, ma come parte di una lotta antifascista”. E la nave ... Leggi su secoloditalia

La nave delle Ong è «la più attrezzata del Mediterraneo ... ma un membro dell'equipaggio, Jacob Frumann, ha confessato ad un sito cattolico svizzero, che «partiamo dal presupposto che prima o poi ci ...

