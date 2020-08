Le notizie del giorno – L’esito dei tamponi in Nazionale e di Ibra. Il Ct Mancini allo scoperto sul futuro (Di lunedì 31 agosto 2020) Le notizie del giorno – Sono risultati tutti negativi i test a tampone e sierologici, effettuati poco dopo il loro arrivo a Coverciano nella serata di sabato, dai calciatori della Nazionale italiana convocati dal c.t. Roberto Mancini, per le sfide di Nations League. Jorginho e Tonali arriveranno a Coverciano nella giornata di domani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Per me è stato un piacere tornare a Coverciano e rivedere i ragazzi. Abbiamo fatto tutti i test e dopo la risposta tutti a cena. Fortunatamente tutti sono risultati negativi. Le cose stanno migliorando e spero che al più presto si possa tornare alla normalità”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa al centro ... Leggi su calcioweb.eu

LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - OfficialASRoma : ???? La gallery del nostro primo allenamento del 2020-21 a Trigoria ???? ?? - Europarl_IT : ?? Obiettivo: essere climaticamente neutrale entro il 2050. Cosa deve fare l’UE per raggiungerlo? Che progressi son… - AteneoWeb : Deduzioni autotrasportatori 2019: comunicato del MEF 18.08.2020 - wakeupcerpin : RT @CesareSacchetti: Scrive l'@Agenzia_Ansa:'la nave umanitaria dell'artista Banksy ha effettuato ieri un'operazione di salvataggio nel Med… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie. Crisanti: il governo ha chiesto un piano per 300mila tamponi al giorno Il Sole 24 ORE Incendi in Sicilia, l'apocalisse ad Altofonte: evacuate 400 persone

PALERMO, In questi luoghi gli incendi hanno date tristemente certe, e non c'è estate che si sottragga all’appuntamento con i piromani. Ma questa volta si è sfiorata la tragedia: la notte scorsa ad Alt ...

Chadwick Boseman, il regista Ryan Coogler: "Era una persona speciale, lascia un vuoto incolmabile"

Ryan Coogler ha voluto ricordare Chadwick Boseman, la star di Black Panther, sottolineando quanto fosse speciale e perché lascia un vuoto enorme. La notizia della morte di Chadwick Boseman ha rattrist ...

PALERMO, In questi luoghi gli incendi hanno date tristemente certe, e non c'è estate che si sottragga all’appuntamento con i piromani. Ma questa volta si è sfiorata la tragedia: la notte scorsa ad Alt ...Ryan Coogler ha voluto ricordare Chadwick Boseman, la star di Black Panther, sottolineando quanto fosse speciale e perché lascia un vuoto enorme. La notizia della morte di Chadwick Boseman ha rattrist ...