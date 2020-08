Le Mans - La passione di Tavares per la 24 Ore (Di lunedì 31 agosto 2020) Che Carlos Tavares, presidente del comitato di direzione del gruppo PSA e futuro amministratore delegato dellentità che nascerà dalla fusione tra lazienda francese e la FCA, sia un grande appassionato di corse nonché ex pilota, è cosa nota. Il manager portoghese, tuttavia, sembra non perdere occasione per sottolinearlo. Sarà lui, infatti, a dare il via alledizione 2020 della 24 Ore di Le Mans, in programma sabato 19 settembre alle 14.30 (mezzora prima del solito, ma del resto questanno anche la data della corsa - che si disputerà a porte chiuse - risulta anomala, vista limpossibilità di organizzarla a giugno, come consuetudine, a causa della pandemia del coronavirus). Un gesto dal forte valore simbolico, accompagnato da una dichiarazione nella quale ha ribadito lintenzione della ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Mans passione L'Endurance è passione: una 24 ore di Le Mans memorabile Corse di Moto L’Endurance è passione: una 24 ore di Le Mans memorabile

A tutti gli effetti la 43esima edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans si è disputata in un’atmosfera surreale. A porte chiuse, complice l’emergenza Coronavirus, senza l’apporto dei 70.000 (e ...

24h Le Mans Moto: Yamaha Yart a terra, Honda FCC TSR comanda (VIDEO)

Pioggia e cadute stanno condizionando la prima fase della 24h Le Mans Moto. A terra Yamaha Yart, problemi tecnici per Ducati ERC. Comanda Honda FCC TSR Tantissimi colpi di scena nella prima fase della ...

