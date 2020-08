Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984 (Di lunedì 31 agosto 2020) Come se nulla fosse successo o stesse accedendo le borse chiudono uno dei loro migliori agosto di sempre. Miracoli delle banche centrali che continuano a pompare soldi nell’economia sostenendo i valori di tutti gli asset e di un ottimismo, si spera ben risposto, nello sviluppo relativamente rapido di un vaccino contro il Covid19. Per i listini europei il risultato del mese che con oggi si chiude è il migliore dal 2009, per l’S&P500 newyorkese bisogna risalire addirittura al 1984. Tutti gli indici principali hanno ormai recuperato i livelli pre-Covid. Nel Vecchio Continente Francoforte chiude il mese con un rialzo vicino al 5%, Parigi del 4%, Londra di un più modesto 1,2%. Milano saluta agosto con una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984) Playhitmusic - - veratto_A : RT @fattoquotidiano: Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984 - Carlag67 : RT @fattoquotidiano: Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984 - fattoquotidiano : Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984 -

Ultime Notizie dalla rete : borse dimenticano Le borse dimenticano il Covid. In Europa miglior agosto dal 2009, negli Usa dal 1984 Il Fatto Quotidiano Ecco tre modi per comprare un cellulare a rate

. Agli inizi del Millennio il cellulare era un mezzo di comunicazione che solo in pochi disponevano. Poi sono arrivati gli anni della telefonia mobile di massa e i cellulari sono divenuti dei compagni ...

La moto elettrica di Putin è quasi pronta (ed è imponente)

Prodotta dalla Aurus, Casa specializzata nei veicoli blindati, si chiamerà Escort e arriverà sul mercato nel 2022 con motore da 150 CV ...

. Agli inizi del Millennio il cellulare era un mezzo di comunicazione che solo in pochi disponevano. Poi sono arrivati gli anni della telefonia mobile di massa e i cellulari sono divenuti dei compagni ...Prodotta dalla Aurus, Casa specializzata nei veicoli blindati, si chiamerà Escort e arriverà sul mercato nel 2022 con motore da 150 CV ...