Lazio,rinnovo Immobile: contratto fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) In mattinata è arrivata la notizia che i tifosi della Lazio attendevano da tempo. Il rinnovo di Immobile con la Lazio è ufficiale. L’attaccante ha prolungato il suo contratto con la società capitolina dopo aver concluso una stagione meravigliosa conclusasi con la conquista della scarpa d’oro. rinnovo Immobile: le cifre Il contratto della punta nata Torre Annunziata, scadeva nel 2023. La Lazio era in trattativa da mesi per prolungare il contratto di Immobile che in sole tre stagioni ha segnato 125 gol con la maglia laziale. Il tutto è stato reso ufficiale dal Direttore della Comunicazione biancoceleste De Martino che ha parlato così ai microfoni di ... Leggi su sport.periodicodaily

