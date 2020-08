Lazio, ufficiale il rinnovo di Immobile. Ibrahimovic firma con il Milan (Di lunedì 31 agosto 2020) La Lazio annuncia il rinnovo di contratto di Ciro Immobile. L’attaccante ha firmato fino al prossimo 2025. Al calciatore 4 milioni a stagione più bonus. La Lazio blinda il suo bomber Ciro Immobile che ha firmato il nuovo contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2025. Ma il 31 agosto è anche il giorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha firmato il nuovo contratto con il Milan. Ciro Immobileufficiale il rinnovo di Immobile con la Lazio Il rinnovo di Ciro Immobile era nell’aria da tempo e adesso è ufficiale. Il centravanti della Nazionale ha ... Leggi su newsmondo

