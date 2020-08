Lazio, Patric esalta Reina: “La sua carriera parla da sola. Ha un’esperienza importante” (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo aver accarezzato a lungo il sogno scudetto, la Lazio riparte in vista della nuova stagione. I biancocelesti vorranno onorare al meglio l'impegno in Champions League, provando a sorprendere ancora dopo un'annata clamorosa. Tra le riveLazioni del 2020 c'è anche Patric. Il difensore ha raccontato le sue sensazioni a Lazio Channel: "Sono contento di essere in ritiro. L'ultimo anno è stato il migliore della mia carriera, adesso siamo in Champions League e dovremo dare tutto per fare una grande competizione. Ho un carattere forte, cerco di usarlo per essere positivo ed aiutare i miei compagni e caricare la squadra. Continuiamo così perché stiamo lavorando bene. Rispetto al passato ci conosciamo a memoria. Sono contento poi di aver trovato anche il mio primo gol con la maglia ... Leggi su itasportpress

