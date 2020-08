Lazio, la società inadempiente sulla fornitura di mascherine e camici ora vuole pignorare 8,6 milioni di euro alla Regione (Di lunedì 31 agosto 2020) mascherine, tute e camici mai arrivati, ben 11,7 milioni di euro di anticipi andati “perduti” e ora anche un’istanza di pignoramento che rischia di bloccare i conti della Protezione civile per 8.640.000 euro. Non finisce mai per la Regione Lazio la scia di problemi derivanti dagli acquisti emergenziali di dpi durante il lockdown. La società tarantina Internazionale Biolife, fino a febbraio scorso specializzata in prodotti omeopatici e per il benessere sessuale, ha deciso di agire direttamente sui conti correnti a disposizione della Protezione civile dell’ente guidato da Nicola Zingaretti. Il perché dell’azione sui conti – Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : La Regione Lazio revoca l’affidamento da 17 milioni a società che non consegnava i dpi. E i pm di Taranto sequestra… - 1900_since : #SenadLulic: la situazione del capitano della #Lazio - sportli26181512 : David Silva: 'Ho scelto la Real Sociedad, ma avevo ricevuto grandi offerte': L'ex centrocampista del Manchester Cit… - JudoTalk : RT @crjudolazio: JUDO IS BACK: ALLENAMENTO INTERSOCIALE 12-13 SETTEMBRE Si informano tutte le Società che i giorni 12-13 Settembre 2020 si… - ilLamecus : RT @MDGSSL: @marcomempi Ricordiamoci che la Lazio è la società che ha avuto più tempo per organizzare il mercato e per lavorarci, sia in en… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio società I debiti col Fisco? Paghiamoli in 20 anni (come la Lazio di Lotito) Corriere della Sera