Lazio, Immobile per sempre: rinnovo fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) Ciro Immobile ha firmato il rinnovo di contratto con la Lazio. Questa la notizia del giorno che fa felice il mondo biancoceleste. A comunicarlo è stato Stefano De Martino, direttore della comunicazione del club laziale ai microfoni di Lazio Style Channel.Immobile alla Lazio per semprecaption id="attachment 869081" align="alignnone" width="594" Immobile (Getty images)/captionIl capocannoniere della Serie A appena conclusa rinnova dunque il proprio contratto con la Lazio. ​Immobile si lega alla società del patron Lotito per altri 5 anni fino al 2025. "​Immobile rinnova il contratto per altri 5 anni fino al 2025, ... Leggi su itasportpress

