Lavorare meno, lavorare tutti (Di lunedì 31 agosto 2020) ‘Ridurre le ore di lavoro a parità di stipendio: la produttività ne guadagna', a sostenerlo è la premier finlandese Sanna Marin è ‘un modo per distribuire più equamente la ricchezza è migliorare le condizioni di lavoro e ridurre le ore, in modo che ciò non danneggi i livelli di reddito. Quando la Finlandia è passata alla giornata lavorativa di otto ore e a cinque giorni a settimana, come da obiettivi dei socialdemocratici, ciò non ha portato al collasso dei salari, che (...) - Tribuna Libera / Lavoro, Disuguaglianza, Salario Leggi su feedproxy.google

