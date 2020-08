Lavezzi, è rottura con la sexy Natalia Borges (FOTO) (Di lunedì 31 agosto 2020) La relazione tra Ezequiel Lavezzi e la modella Natalia Borges è giunta al capolinea. I due sono stati insieme per tutta la quarantena in un’isola della Antille Francesi come ha mostrato l’ex Napoli sui social. Finito la quarantena però il tennis è tornato in Europa per incontrare amici ed il figlio Thomas, mentre la modella è andata a New York. Nella distanza si è spesa la passione, sui social sono sparite le FOTO insieme ed i due non si seguono più. Un’altra toccata e fuga nel mondo del gossip rosa. Leggi su sportface

