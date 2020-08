Laura Pausini annuncia un nuovo progetto, stop alla pausa annunciata dopo Fatti Sentire (Di lunedì 31 agosto 2020) Laura Pausini annuncia un nuovo progetto, interrompendo così i due anni di pausa che aveva annunciato dopo il tour congiunto con Biagio Antonacci. I dettagli sono ancora da definire, ma sembra che il ritorno dell’artista di Solarolo sia imminente. A suggerire l’arrivo di novità, sono i diversi post comparsi sui social dell’artista in queste ultime ore, nelle quali ha dato inizio a un conto alla rovescia che indica -5. Potrebbe essere in arrivo un nuovo singolo, il primo dopo l’ultimo album Fatti Sentire e che ha ripubblicato anche in versione estesa con il titolo Fatti Sentire Ancora, anticipato ... Leggi su optimagazine

