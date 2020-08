L'Atalanta riparte: via al raduno precampionato (Di lunedì 31 agosto 2020) BERGAMO - " Non è che siamo stati via tanto... ". Così Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , nel primo giorno del raduno precampionato della squadra nerazzurra nella sede di Zingonia ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : L'#Atalanta riparte: via al raduno precampionato: La nuova stagione ricomincia solo 19 giorni dopo la gara con il P… - MTartaglini : @MaxNerozzi @VlnN94 Ora va dimostrato sul campo se questa cavalcata estiva in Europa League sta a significare che q… - infoitsport : Atalanta, tra una settimana si riparte: ma a centrocampo la coperta rimane cortissima - patrick_iannare : L'Atalanta riparte tra una settimana. Dove bisogna intervenire per migliorare ancora questa rosa? #Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta riparte L'Atalanta riparte: via al raduno precampionato Corriere dello Sport.it Covid, Galli: «Riaprire gli stadi è sbagliato, sarebbe il bis delle discoteche»

«Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i “circenses” agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti s ...

Fase 3: infettivologo Galli, 'riaprire le scuole non gli stadi'

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i 'circenses' agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico p ...

«Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i “circenses” agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico portare il pubblico negli impianti s ...Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - "Mi pare sacrosanto: dobbiamo aprire le scuole, non gli stadi. Capisco che togliere i 'circenses' agli italiani possa dispiacere, ma dal punto di vista scientifico p ...