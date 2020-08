L’aquilone prende il volo e trascina con sé la bimba di 3 anni sotto gli occhi dei genitori (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ accaduto a Taiwan: una bambina di appena tre anni ha rischiato di essere portata via da un aquilone che ha preso bruscamente il volo. Solo tanta paura e qualche graffio per una bambina, la piccola Lin di tre anni, sollevata in aria da un grosso aquilone che l’ha portata a svariati metri di altezza … L'articolo L’aquilone prende il volo e trascina con sé la bimba di 3 anni sotto gli occhi dei genitori proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

