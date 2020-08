Lampedusa, sbarchi senza fine. Cittadini in rivolta: “Chiudete hotspot altrimenti occupiamo il comune” (Di lunedì 31 agosto 2020) Lampedusa, 31 ago – Lampedusa è presa d’assalto, gli sbarchi di clandestini sono continui e l’hotspot è stracolmo. La situazione è esplosiva: i residenti non ne possono più mentre il governo giallofucsia si limita a trasferire gli immigrati in altri centri accoglienza, quando invece dovrebbe impedire gli sbarchi. Oggi dovrebbe essere trasferito dall’isola un primo gruppo di immigrati che intanto hanno raggiunto quota 1.560 dopo l’ennesimo sbarco di sabato notte. Sono arrivati due incrociatori della Guardia di finanza per le operazioni di trasferimento. Entro oggi dovranno lasciare l’isola oltre trecento immigrati. Intanto è stata confermata per oggi pomeriggio, a Palazzo Orleans a Palermo, la seduta straordinaria del governo della ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : Solidarietà ai cittadini di Lampedusa (450 sbarchi con un unico barcone solo questa notte!), a tutti i siciliani e… - LegaSalvini : A LAMPEDUSA OLTRE 40 SBARCHI DI MIGRANTI IN DUE GIORNI, IL SINDACO: 'IL SILENZIO DEL GOVERNO INSOPPORTABILE'. - LegaSalvini : #MUSUMECI: “LAMPEDUSA SCOPPIA, GESTIONE SBARCHI SEMBRA BOLLETTINO DI GUERRA” - Filomena2009 : RT @claudio_2022: Lampedusa, sbarchi senza fine. Cittadini in rivolta: “Chiudete hotspot altrimenti occupiamo il comune” - Luciana12827144 : RT @IlPrimatoN: Situazione esplosiva a Lampedusa dopo l'ennesimo sbarco di clandestini. Musumeci: 'Conte convochi Cdm per l'emergenza' ht… -