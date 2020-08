Lampedusa, Conte convoca Musumeci e il sindaco Martello: rinviato lo sciopero generale (Di lunedì 31 agosto 2020) Il sindaco di Lampedusa e il presidente della Regione Sicilia sono stati convocati dal premier Giuseppe Conte a Roma mercoledì. La telefonata del presidente del Consiglio al primo cittadino dell’isola, Totò Martello, ha congelato lo sciopero generale minacciato domenica dallo stesso sindaco: “Lo sciopero è stato rinviato in attesa delle risposte che arriveranno da Roma”, ha spiegato Martello. Che poi ha proseguito riferendosi anche al governatore Nello Musumeci: “Ci sono alcune cose che deve fare la Regione Sicilia nei confronti del popolo di Lampedusa e altre che devono essere fatte da Roma. Appena ci saranno i provvedimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

